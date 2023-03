Il nuovo business del momento l'usato di lusso (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) - Napoli, 15 Marzo 2023. 12 anni fa Lualdo Nettuno ha creato Mastrogeppetto Vintage, a Torre del Greco e oggi questo negozio rappresenta uno dei leader nel settore dell'usato di lusso. Le origini del brand rimandano al personaggio della favola di Collodi, ma tutto è iniziato quando dopo il diploma, Nettuno ha iniziato a lavorare nella falegnameria del nonno denominata, appunto, “Mastro Geppetto”. Nel 2008 Nettuno ha deciso di rilevare l'attività, grazie a un piccolo sostegno di sua madre, che lo ha aiutato a rendersi indipendente e ha comincia ad occuparsi anche di restauro di mobili antichi. Ma il cambiamento è avvenuto grazie a un viaggio in Francia, dove Nettuno ha acquistato un mobile che conteneva a sorpresa borse Louis Vuitton datate, subito vendute. Nettino ha iniziato ad aprirsi a un mercato diverso, a espandersi nel settore del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) - Napoli, 15 Marzo 2023. 12 anni fa Lualdo Nettuno ha creato Mastrogeppetto Vintage, a Torre del Greco e oggi questo negozio rappresenta uno dei leader nel settore dell'di. Le origini del brand rimandano al personaggio della favola di Collodi, ma tutto è iniziato quando dopo il diploma, Nettuno ha iniziato a lavorare nella falegnameria del nonno denominata, appunto, “Mastro Geppetto”. Nel 2008 Nettuno ha deciso di rilevare l'attività, grazie a un piccolo sostegno di sua madre, che lo ha aiutato a rendersi indipendente e ha comincia ad occuparsi anche di restauro di mobili antichi. Ma il cambiamento è avvenuto grazie a un viaggio in Francia, dove Nettuno ha acquistato un mobile che conteneva a sorpresa borse Louis Vuitton datate, subito vendute. Nettino ha iniziato ad aprirsi a un mercato diverso, a espandersi nel settore del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SelecarIT : ???????? ???? ?????? ???? ???????? ?? ???????????? ???????????????? ????????????????, NUOVO, Elettrica/Benzina, cambio Automatico, colore Bianco Ghiaccia… - VoiceAndWebCC : RT @MeTMiB2B: ?? Nuovo Blogpost MMAS - Make-Up in Farmacia: Nuova Leva di Business B2B per l'Azienda Cosmetica ??? A fianco di parafarmaci e… - Imillecom : Gordon Browne è il nuovo Global Head of Specialty di Allianz Global Corporate & Specialty. Nel suo nuovo incarico r… - MeTMiB2B : ?? Nuovo Blogpost MMAS - Make-Up in Farmacia: Nuova Leva di Business B2B per l'Azienda Cosmetica ??? A fianco di par… - ACCEDIALSITO : RT @Hero9004: @ValerioFacchini @ahmedalaa27 @riccardoweiss @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadat… -