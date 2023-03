Il no del centrodestra ai diritti dei figli delle coppie gay (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un doppio veto in 48 ore. Dopo che il Viminale ha ordinato al Comune di Milano di non registrare più i figli delle coppie dello stesso sesso, la maggioranza di centrodestra ha bocciato al Senato il certificato europeo di filiazione. Votando in commissione Politiche europee una risoluzione contraria all’adozione del regolamento. Il certificato di filiazione è un documento unico in grado di provare la filiazione dei minori e garantire ai genitori residenti in Unione europea il diritto ad essere riconosciuti come madri e padri dei propri figli in tutti gli Stati membri. Nella proposta, avanzata dalla Commissione europea, c’era l’obiettivo di conferire maggiore uniformità in materia di diritto internazionale privato e allargare il ventaglio di tutele per le famiglie omogenitoriali. Quella della ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un doppio veto in 48 ore. Dopo che il Viminale ha ordinato al Comune di Milano di non registrare più idello stesso sesso, la maggioranza diha bocciato al Senato il certificato europeo di filiazione. Votando in commissione Politiche europee una risoluzione contraria all’adozione del regolamento. Il certificato di filiazione è un documento unico in grado di provare la filiazione dei minori e garantire ai genitori residenti in Unione europea il diritto ad essere riconosciuti come madri e padri dei propriin tutti gli Stati membri. Nella proposta, avanzata dalla Commissione europea, c’era l’obiettivo di conferire maggiore uniformità in materia di diritto internazionale privato e allargare il ventaglio di tutele per le famiglie omogenitoriali. Quella della ...

