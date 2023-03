Il Napoli schiaccia l’Eintracht Francoforte e raggiunge Inter e Milan! (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Napoli ha battuto 3-0 l’Eintracht Francoforte con la doppietta di Osimhen e la rete su rigore di Zielinski. Gli azzurri chiudono il complessivo contro i tedeschi 5-0 (all’andata era finita 0-2). Raggiunte Inter e Milan ai quarti di finale di Champions League AI QUARTI ? Superiorità del Napoli evidente contro l’Eintracht Francoforte. Gli azzurri, forti del 2-0 maturato in Germania, non mollano la presa e partono subito fortissimo. Decisamente in palla Kvaraktskhelia, che già al 18? crea il panico andando in percussione ma bravo Trapp a chiudere la saracinesca. L’asso georgiano ci riprova al minuto 42 andando via sulla sinistra ed è ancora il portiere tedesco a dire di no. Allo scadere del primo tempo però arriva il meritato vantaggio del Napoli: ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ilha battuto 3-0con la doppietta di Osimhen e la rete su rigore di Zielinski. Gli azzurri chiudono il complessivo contro i tedeschi 5-0 (all’andata era finita 0-2). Raggiuntee Milan ai quarti di finale di Champions League AI QUARTI ? Superiorità delevidente contro. Gli azzurri, forti del 2-0 maturato in Germania, non mollano la presa e partono subito fortissimo. Decisamente in palla Kvaraktskhelia, che già al 18? crea il panico andando in percussione ma bravo Trapp a chiudere la saracinesca. L’asso georgiano ci riprova al minuto 42 andando via sulla sinistra ed è ancora il portiere tedesco a dire di no. Allo scadere del primo tempo però arriva il meritato vantaggio del: ...

