Il Napoli non è la polizia: non sta a guardare. È il Napoli più forte di tutti i tempi (Di mercoledì 15 marzo 2023) È stata una serata storica per il Napoli. Con il 3-0 sull'Eintracht (doppietta di Osimhen), per la prima volta nella sua storia ha raggiunto i quarti di finale di Champions/Coppa dei Campioni. Non era mai accaduto, neanche ai tempi di Maradona. E il merito è dei giocatori di questo Napoli. Di chi li ha scelti, Giuntoli, e di chi (De Laurentiis) ha scelto di tagliare con un passato intriso di belle sconfitte. E infine di Luciano Spalletti che questa squadra ha assemblato e dopo qualche sbandamento dialettico iniziale si è reso conto che chi era arrivato era nettamente più forte di chi era andato via. Questa sera, l'allenatore toscano ci ha anche commosso quando, sullo 0-0, ha gridato ad Anguissa: «Frankie, non giocare all'indietro». Ci si è aperto il cuore, la mettiamo tra le cinque ...

