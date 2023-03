IL NAPOLI È AI QUARTI DI CHAMPIONS: DOPPIO OSIMHEN E ZIELINSKI, EINTRACHT KO (Di mercoledì 15 marzo 2023) Doveva essere una pura formalità e il NAPOLI ha rispettato le attese. La squadra di Luciano Spalletti annichilisce l’EINTRACHT... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 marzo 2023) Doveva essere una pura formalità e ilha rispettato le attese. La squadra di Luciano Spalletti annichilisce l’...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADeLaurentiis : Per la prima volta nei quarti di finale di Champions. Il viaggio del Napoli continua. Bravi tutti! #ADL - OptaPaolo : 1 - Il #Napoli si è qualificato ai quarti di finale di Coppa dei Campioni/Champions League per la prima volta nella… - sportface2016 : +++#Napoli nella storia, tris all'Eintracht e per la prima volta gli azzurri approdano ai quarti di finale di… - FcInterNewsit : Champions, tre italiane ai quarti: passa anche il Napoli (tris all'Eintracht). Real ok: Liverpool a casa - schierhangl : RT @repubblica: Napoli incontenibile anche in Europa: va ai quarti di Champions League con il 3-0 all'Eintracht Francoforte -