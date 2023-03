IL NAPOLI È AI QUARTI DI CHAMPIONS | doppio Osimhen e Zielinski | Eintracht ko!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADeLaurentiis : Per la prima volta nei quarti di finale di Champions. Il viaggio del Napoli continua. Bravi tutti! #ADL - OptaPaolo : 1 - Il #Napoli si è qualificato ai quarti di finale di Coppa dei Campioni/Champions League per la prima volta nella… - FBiasin : Quarti di Champions Tre italiane ???? #Napoli #Milan #Inter Due inglesi ?????????????? #Chelsea #City Una spagnola ????… - CALCIOGEMINI : RT @ADeLaurentiis: Per la prima volta nei quarti di finale di Champions. Il viaggio del Napoli continua. Bravi tutti! #ADL - luiginsky02 : RT @GoalItalia: #Milan ? #Inter ? #Napoli ? Tutti insieme, ai quarti di Champions League ?? L'Italia è la nazione con più squadre rimast… -

Storica qualificazione aidi finale della massima competizione europea, dove ilnon era riuscito ad arrivare neanche ai tempi di Maradona.Ildi Luciano Spalletti fa la storia: gli azzurri regolano con un complessivo 5 - 0 l'Eintracht ...di ritorno al Maradona e staccano per la prima volta nella loro storia il biglietto per i...... per la prima volta, accedono aidi finale di Champions League . Forte del 5 - 2 inflitto al ... Show di Osimhen: iltravolge l'Eintracht I tedeschi approcciano bene e, messo da parte lo ...

Squadre qualificate ai quarti di Champions League: le possibili avversarie di Napoli, Milan e Inter Fanpage.it

Il Napoli batte l’Eintracht Francoforte per 3-0 nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League e, dopo la vittoria in trasferta per 2-0 all’andata, completa la missione qualificandosi ...22.58 Ora l’attesa è concentrata a venerdì, giorno in cui si sapranno gli accoppiamenti dei quarti. Ecco le squadre ancora in corsa per la coppa: NAPOLI, MILAN, INTER, Real Madrid, Bayern Monaco, ...