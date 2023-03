Il Milano Monza Motor Show 2023 torna a giugno, tra novità e test drive per il pubblico (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il MIMO Milano Monza Motor Show è pronto per la sua terza edizione, che si svolgerà dal 16 al 18 giugno 2023. Il programma è ricco di eventi dinamici e novità, che sono stati presentati presso la sede ACI Milano di Corso Venezia, alla presenza di Andrea Levy, Presidente MIMO, Geronimo La Russa, Presidente Aci Milano, Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano e Carlo Abbà, Assessore Attività Produttive del Comune di Monza. Due gli obiettivi del “festival Motoristico”, che come ha sottolineato lo stesso Levy “anche quest’anno il MIMO sarà interamente gratuito”: sostenere il sistema automotive in Italia, promuovendo test ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il MIMOè pronto per la sua terza edizione, che si svolgerà dal 16 al 18. Il programma è ricco di eventi dinamici e, che sono stati presentati presso la sede ACIdi Corso Venezia, alla presenza di Andrea Levy, Presidente MIMO, Geronimo La Russa, Presidente Aci, Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune die Carlo Abbà, Assessore Attività Produttive del Comune di. Due gli obiettivi del “festivalistico”, che come ha sottolineato lo stesso Levy “anche quest’anno il MIMO sarà interamente gratuito”: sostenere il sistema automotive in Italia, promuovendo...

