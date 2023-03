Il lavoro che c’è e i lavoratori che mancano: luci e ombre della ripresa occupazionale italiana (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il 2022 del mercato del lavoro italiano si chiude con un bilancio positivo, nonostante la crisi innescata dal conflitto in Ucraina e l’inflazione galoppante. Rispetto al 2021, si sono registrati in media oltre mezzo milione di posti di lavoro in più (+545mila). Con una crescita costante, proseguita anche nella parte finale dell’anno: gli occupati nel quarto trimestre sono stati centoventimila in più (+0,5 per cento) rispetto ai tre mesi precedenti. «Non sono dati inaspettati», commenta Andrea Malacrida, country manager di The Adecco Group in Italia. «Queste cifre confermano il trend economico positivo del nostro Paese, in continua ripresa». L’incremento non è solo il risultato di un recupero delle perdite subite nei settori più colpiti dalla pandemia, ma anche un segnale di ripresa della dinamica ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il 2022 del mercato delitaliano si chiude con un bilancio positivo, nonostante la crisi innescata dal conflitto in Ucraina e l’inflazione galoppante. Rispetto al 2021, si sono registrati in media oltre mezzo milione di posti diin più (+545mila). Con una crescita costante, proseguita anche nella parte finale dell’anno: gli occupati nel quarto trimestre sono stati centoventimila in più (+0,5 per cento) rispetto ai tre mesi precedenti. «Non sono dati inaspettati», commenta Andrea Malacrida, country manager di The Adecco Group in Italia. «Queste cifre confermano il trend economico positivo del nostro Paese, in continua». L’incremento non è solo il risultato di un recupero delle perdite subite nei settori più colpiti dalla pandemia, ma anche un segnale didinamica ...

