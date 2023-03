Il “ladro di manoscritti” voleva solo leggerli prima di tutti gli altri (Di mercoledì 15 marzo 2023) Filippo Bernardini ha detto di aver organizzato la truffa che ha allarmato per anni l'editoria occidentale per semplice piacere personale Leggi su ilpost (Di mercoledì 15 marzo 2023) Filippo Bernardini ha detto di aver organizzato la truffa che ha allarmato per anni l'editoria occidentale per semplice piacere personale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Il “ladro di manoscritti” voleva solo leggerli prima di tutti gli altri - elisabettafaval : RT @RivistaStudio: Filippo Bernardini, ormai noto a tutti come 'il ladro di manoscritti', ha spiegato perché ha rubato centinaia di testi i… - atomotic : RT @RivistaStudio: Filippo Bernardini, ormai noto a tutti come 'il ladro di manoscritti', ha spiegato perché ha rubato centinaia di testi i… - RivistaStudio : Filippo Bernardini, ormai noto a tutti come 'il ladro di manoscritti', ha spiegato perché ha rubato centinaia di te… - letturemetropol : Spero vivamente che la storia dell'italiano trentenne, arrestato dal FBI, noto come il “ladro di manoscritti” diven… -

Chi è Filippo Bernardini, il 'ladro di libri' che ha beffato le case editrici con una mail Certo si tratta di furto o di truffa, ma la storia di Filippo Bernardini ha qualcosa di romantico, di magico. Filippo Bernardini è conosciuto oramai in tutto il mondo come il "ladro di manoscritti" ed è in attesa di sapere quanto gli è costato rubare libri. Il Tribunale di New York si esprimerà ad aprile. Bernardini inviava migliaia di email alle case editrici grandi e ... La storia dell'autrice di romanzi rosa che ha fatto finta di essere morta Mentre si concludeva una delle truffe editoriali più avvincenti degli ultimi anni (venerdì 6 gennaio il "ladro di manoscritti" Filippo Bernardini si è dichiarato colpevole di frode telematica), ne nasceva un altro, più piccolo ma non meno interessante. È il caso di una scrittrice di romanzi rosa che è '... il dubbio che rimane nella vicenda di filippo bernardini, l'italiano (acciuffato dall'fbi).... Caterina Soffici per 'la Stampa' filippo bernardini Un genio o un pazzo Un maniaco ossessivo o un burlone Il mistero del ladro di manoscritti di libri è risolto, ma solo a metà. Il colpevole ha confessato. Negli ultimi cinque anni ha rubato oltre ... Certo si tratta di furto o di truffa, ma la storia di Filippo Bernardini ha qualcosa di romantico, di magico. Filippo Bernardini è conosciuto oramai in tutto il mondo come il "di" ed è in attesa di sapere quanto gli è costato rubare libri. Il Tribunale di New York si esprimerà ad aprile. Bernardini inviava migliaia di email alle case editrici grandi e ...Mentre si concludeva una delle truffe editoriali più avvincenti degli ultimi anni (venerdì 6 gennaio il "di" Filippo Bernardini si è dichiarato colpevole di frode telematica), ne nasceva un altro, più piccolo ma non meno interessante. È il caso di una scrittrice di romanzi rosa che è '...Caterina Soffici per 'la Stampa' filippo bernardini Un genio o un pazzo Un maniaco ossessivo o un burlone Il mistero deldidi libri è risolto, ma solo a metà. Il colpevole ha confessato. Negli ultimi cinque anni ha rubato oltre ... Filippo Bernardini ha detto che rubava i manoscritti perché voleva ... Rivista Studio