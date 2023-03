Il ladro di biciclette che non lo era | additato su Youtube | il video viene rimosso

(Di mercoledì 15 marzo 2023) In un’inchiesta della procura di Milano il tribunale del Riesame ha confermato il sequestro preventivo di unda 559 mila visualizzazioni su. Il sequestro era stato disposto dalla giudice delle indagini preliminari Stefania Donadeo. La storia, racconta oggi dal Corriere della Sera, coinvolge Gabriele Vagnato. Ilsi chiamava: «L’inseguimento finale con ilche mi ha derubato — Dentro la testa di unPt.2». Vagnato si autodefinisce un noto influncer italiano e uno dei più famosi tiktoker del momento. Dichiara 4 milioni di followers e attualmente è inviato della trasmissione di Fiorello Viva Raidue. Sul suo canaledefinivaun ignaro e incolpevole cliente di un bar. Che accusava di aver rubato la sua bicicletta lasciata ...

Sul suo canale Youtube definiva ladro un ignaro e incolpevole cliente di un bar. Che accusava di aver rubato la sua bicicletta lasciata incustodita in strada "per un esperimento sociale".

