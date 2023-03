Il governo parte con Mps il 20/3. Poi Eni, Enel, Poste, Terna, Leonardo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il governo si avvicina all’appuntamento economico più atteso della sua gestione: la partita delle nomine per il rinnovo dei consigli di amministrazione delle società partecipate. E le notizie fioccano. Prima di tutto, a quanto risulta ad Affaritaliani.it i tempi si dilateranno lievemente. La scelta di Giorgia Meloni, infatti, è di scorporare Mps dalle altre aziende. E dunque, mentre per Siena – la cui assemblea è convocata per il 20 aprile – si dovrà arrivare a una rosa di nomi entro il 20 marzo, per le altre aziende c’è un po’ più di tempo, un paio di settimane “di passione” (vista l’imminente Pasqua) per arrivare fino agli inizi di aprile. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ilsi avvicina all’appuntamento economico più atteso della sua gestione: la partita delle nomine per il rinnovo dei consigli di amministrazione delle societàcipate. E le notizie fioccano. Prima di tutto, a quanto risulta ad Affaritaliani.it i tempi si dilateranno lievemente. La scelta di Giorgia Meloni, infatti, è di scorporare Mps dalle altre aziende. E dunque, mentre per Siena – la cui assemblea è convocata per il 20 aprile – si dovrà arrivare a una rosa di nomi entro il 20 marzo, per le altre aziende c’è un po’ più di tempo, un paio di settimane “di passione” (vista l’imminente Pasqua) per arrivare fino agli inizi di aprile. Segui su affaritaliani.it

