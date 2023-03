Il giornale scolastico si sta estinguendo? E’ uno strumento didattico ormai antiquato? Forse non è così

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Ilsi stia rapidamenteritenendo, in molti che sia diventando. Bisognerebbe ripensarci. Un, infatti, funge, indubbiamente, da parte integrante per migliorare la qualità dell'istruzione in un istituto. Offre agli studenti, infatti, una piattaforma per esprimere le proprie idee e per dare il massimo di creatività. Aiuta a sviluppare le capacità di pensiero critico dei nostri alunni. Inoltre, è determinante nella costruzione di relazioni tra pari: si mettono a confronto prospettive, opinioni e identità. Cartaceo o online, resta una opportunità irrinunciabile per le nostre scuole. Anche se, come nel caso che narriamo nell'articolo, si ricorre alla grande disponibilità di quotidiani online che ...