Il giallo dell'uomo trovato morto in strada con una bici e un coltello a fianco (Di mercoledì 15 marzo 2023) È un giallo, per ora, la morte di un uomo a Oristano. Lo hanno trovato cadavere in via Don Bosco oggi di prima mattina: è stato un passante a lanciare l'allarme, dopo aver visto il corpo a terra in un viottolo.Al... Leggi su europa.today (Di mercoledì 15 marzo 2023) È un, per ora, la morte di una Oristano. Lo hannocadavere in via Don Bosco oggi di prima mattina: è stato un passante a lanciare l'allarme, dopo aver visto il corpo a terra in un viottolo.Al...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosso_seren : RT @manhattan_candy: Avete osservato che in Tv, le pubblicità, i programmi, i tg, sono sempre più colorati di giallo e blu? Farà parte semp… - danicittone : @Aldito11 Non concordo perchè ha cambiato un pò il metro tra primo e secondo tempo Il fallo su Lautaro a fine primo… - A_R_TforPEACE : RT @Faraone2016: 'La bellezza dei colori dell’autunno. Si vorrebbe dire a ogni albero, a ogni foglia, a ogni sfumatura d’oro, di giallo, di… - dolores20943592 : RT @manhattan_candy: Avete osservato che in Tv, le pubblicità, i programmi, i tg, sono sempre più colorati di giallo e blu? Farà parte semp… - Marco98895697 : RT @manhattan_candy: Avete osservato che in Tv, le pubblicità, i programmi, i tg, sono sempre più colorati di giallo e blu? Farà parte semp… -