Il genio quindi è italiano solo per metà Per l' altra metà è figlio di una straniera | di una schiava | di una donna scesa da un barcone

Una giovane dell'antica Circassia, regione del Caucaso, che una volta arrivata come schiava a Firenze venne liberata con un atto scritto dal notaio Piero da Vinci, padre di Leonardo, il 2 novembre 1452. Leonardo da Vinci, la balestra costruita 500 anni dopo funziona davvero X È questo il contenuto di un documento originale che il professore dell'Università di Napoli e studioso della civiltà del Rinascimento

