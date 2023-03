'Il genio e il suo tempo. A tu per tu con Leonardo'. La mostra ai Musei Reali per celebrare il maestro da Vinci

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : Il genio @Ignazio_LaRussa parla a nome di chi? Suo e di suo figlio? Siamo chi? Il terrorismo fa scopa con colonia d… - LHoesle : Questo genio si chiama @toiapatrizia . Se c'è qualche suo vicino di casa in ascolto ci mandi foto della riqualifica… - joseph05203429 : RT @Radio1Rai: ??La madre del Genio #LeonardodaVinci era una schiava. Lo storico Carlo Vecce presentando il suo libro 'Il sorriso di Caterin… - Veggy309 : @GianpaoloPascu4 @sunstateofmind_ @SBruganelli Certo genio! Un video di due mesi fa @SBruganelli hai l'ennesima co… - Barbara57796544 : @baffi_francesco La versione più corretta potrebbe essere così: 'Anastasio non è un genio ed è fascista. Il suo è s… -

Ildi Leonardo da Vinci è nuovamente ospite alla Biblioteca Reale di Torino con una mostra che celebra ilpercorso artistico dal titolo Ile iltempo. A tu per tu con Leonardo. Questa, sostenuta da SMARTART Torino e da OMT " Officine Meccaniche Torino e realizzata in collaborazione con CoopCulture e con il patrocinio dell' ...Nelmessaggio, in occasion della presentazione del Premio del'Excellenza della Confederazione ... 'Un'applicazione che unirà i popoli intorno al meglio e dimostrerà un'alleanza di, creatività ...Dopo la morte del Maestro, avvenuta l'8 marzo del 1983, Susana (scomparsa nel 2010) ha trasformato la proprietà in un monumento perenne ale alla personalità dimarito, creando la ...

Il genio e il suo tempo. A tu per tu con Leonardo Finestre sull'Arte

Esposto, infatti, ci sarà anche un taccuino redatto dallo stesso artista che raccoglie organicamente tutte le sue riflessioni per la realizzazione ... la visita permette di ammirare le opere originali ...Caterina, la madre di Leonardo Da Vinci, era una schiava. Ad attestarlo è un documento originale, ritrovato da Carlo Vecce, professore dell’Università di Napoli e studioso della civiltà del Rinascimen ...