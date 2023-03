Il figlio piange per i compiti a casa, mamma sbotta con i maestri: 'Ci dovete pensare voi, non ha tempo neanche per lo sport' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Bambini 'ostaggi' dei compiti a casa? È il punto di vista di una mamma, che in uno sfogo su TikTok ha attaccato i professori di suo figlio , colpevoli a suo dire di non occuparsi della didattica e di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Bambini 'ostaggi' dei? È il punto di vista di una, che in uno sfogo su TikTok ha attaccato i professori di suo, colpevoli a suo dire di non occuparsi della didattica e di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ziozetti : @MelgerTina @n3m0scrapbook Il figlio piange perché la madre fa video isterici su TikTok. - MelgerTina : @n3m0scrapbook Se ha ragione perché il figlio piange isterico? In altri paesi forse hanno meno compiti (e studiano… - riviasmon : Poi questa cosa di riprendere il figlio che piange per far il video.. che paura santo dio - andreabytoto : @LucaBizzarri Figlio che piange chiaramente terrorizzato dalla squilibrata che si trova in casa h24 - lamita66 : @briobluilikeyou Figlio della mia parrucchiera: ultimo esame in ingegneria meccanica, per 2 anni prova sempre a dar… -