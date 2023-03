“Il Famoso Circo Orfei” a Siena dal 17 al 27 marzo 2023 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Siena – A Siena “Il Famoso Circo Orfei”, lo show di successo e dei record che sposa novità e tradizione circense, approda in città dal17 al 27 marzo. Il complesso circense di Tayler Martini con uno spettacolo inedito e ricco di attrazioni internazionali, pluripremiate al Festival di Montecarlo e al Festival di Latina, presenta New Generation. Il confortevole e climatizzato chapiteau si trova a Siena, località Isola D’Arbia. In programma i seguenti spettacoli: 17 marzo ore 17.30 e ore 21.00; sabato e domenica, ore 15.30 e ore 18.00; lunedì, martedì e giovedì, unico spettacolo ore 17.30; mercoledì chiuso per riprese televisive; venerdì 24 marzo, ore 17.30.e ore 21.00. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 15 marzo 2023)– A“Il”, lo show di successo e dei record che sposa novità e tradizione circense, approda in città dal17 al 27. Il complesso circense di Tayler Martini con uno spettacolo inedito e ricco di attrazioni internazionali, pluripremiate al Festival di Montecarlo e al Festival di Latina, presenta New Generation. Il confortevole e climatizzato chapiteau si trova a, località Isola D’Arbia. In programma i seguenti spettacoli: 17ore 17.30 e ore 21.00; sabato e domenica, ore 15.30 e ore 18.00; lunedì, martedì e giovedì, unico spettacolo ore 17.30; mercoledì chiuso per riprese televisive; venerdì 24, ore 17.30.e ore 21.00. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : “Il Famoso Circo Orfei” a Siena dal 17 al 27 marzo 2023 - luisa83156856 : @carlodilonardo Proprio così! Il famoso circo questri di Cammilleriana memoria! #Cutro #GovernoDegliOrrori - david110814023 : RT @Alessan89112913: Qui il famoso 'Trumpiano' che minacciava il Campidoglio, scortato al suo interno prima degli eventi, per un sopralluog… - tiz2060 : RT @Alessan89112913: Qui il famoso 'Trumpiano' che minacciava il Campidoglio, scortato al suo interno prima degli eventi, per un sopralluog… - isladecoco7 : RT @Alessan89112913: Qui il famoso 'Trumpiano' che minacciava il Campidoglio, scortato al suo interno prima degli eventi, per un sopralluog… -