Il Dott. Amici: "Continuano ad utilizzare la mia immagine per biechi scopi speculativi pubblicizzando laboratori di analisi e cure per gli effetti avversi da vaccino o altro" (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nel suo seguitissimo sito dove, sempre ottemperando all'incoraggiante slogan: 'Continuiamo a far maturare le coscienze', il Dottor Mariano Amici prosegue la sua battaglia contro la dittatura sanitaria sfociata, oggi il medico di Ardea ha tenuto a rimarcare che: "Continuano ad utilizzare la mia immagine per biechi scopi speculativi pubblicizzando laboratori di analisi e cure per gli effetti avversi da vaccino o altro. Purtroppo molti che si spacciano dell'anti sistema sono in realtà degli squallidi approfittatori che mirano esclusivamente ad ingrassare se stessi ! Vi invito, pertanto, a seguire quanto dichiaro solo ed ...

