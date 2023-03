Il "dorsale" di Fosbury: la libertà della Simeoni e il rimpianto di Crosa (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sara: "Ha dato fantasia e gioia al gesto tecnico". Giacomo: "La finale? L'ho visto finiti i miei salti" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sara: "Ha dato fantasia e gioia al gesto tecnico". Giacomo: "La finale? L'ho visto finiti i miei salti"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bigina61 : RT @Tg3web: Addio a Dick Fosbury, l'uomo che rivoluzionò l'atletica inventando il salto in alto dorsale. Al Tg3 la commozione di Sara Simeo… - lfanfoni : RT @Tg3web: Addio a Dick Fosbury, l'uomo che rivoluzionò l'atletica inventando il salto in alto dorsale. Al Tg3 la commozione di Sara Simeo… - ElenaLorenzini9 : Notizia che si è persa, inevitabilmente, tra tante altre: è morto Dick Fosbury, l'inventore dello stile «dorsale»… - giusyutano : RT @Tg3web: Addio a Dick Fosbury, l'uomo che rivoluzionò l'atletica inventando il salto in alto dorsale. Al Tg3 la commozione di Sara Simeo… - Mosange : RT @Tg3web: Addio a Dick Fosbury, l'uomo che rivoluzionò l'atletica inventando il salto in alto dorsale. Al Tg3 la commozione di Sara Simeo… -