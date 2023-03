Il dinosauro Ciro ‘lascia’ il Sannio | sarà esposto al museo di Tokyo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Direttore dell’Ufficio della Soprintendenza ABAP di Benevento, Gerardo Marucci, comunica con rammarico che dal 16 marzo al 18 giugno 2023 il cucciolo diScipionyx samniticus (detto),prelevato per esserepresso il “National Museum of Nature and Science di”, in occasione della mostra intitolata “The Dinosaur Expo 2023”, per cui nel periodo sopra indicato nonpossibile visitare l’importante reperto. Il Direttore dell’Ufficio di Benevento, se da un lato, è compiaciuto nel vedere valorizzato e pubblicizzato “” a livello mondiale, in una mostra dal respiro internazionale, dall’altro, si dice seccato per l’improvvisa e non condivisa decisione, comunicatagli solo tre giorni prima dagli organi ...