Il deputato espulso per assenteismo | 140mila euro all' anno | mai una presenza

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Nemmeno unain quasi nove mesi. Dalla scorsa estate non si è mai presentato in parlamento, pur percependo un salario di 19 milioni di yen annui (circa 140 mila) e vari bonus riservati ai parlamentari. Si tratta dello youtuber...

... è statodal parlamento, con 235 voti a favore su un totale di 236 votanti. L'unica persona che si è opposta è un membro del partito di Higashitani. GaaSyy è accusato di aver truffato varie ...Un famoso youtuber di gossip eletto al Parlamento giapponese è passato alla storia come il primoper assenteismo. Yoshikazu Higashitani, noto con il soprannome GaaSyy, non si era mai presentato in aula dalla sua elezione, avvenuta lo scorso luglio. Nei giorni scorsi la Camera dei ...Yoshikazu Higashitani , famoso su YouTube con il soprannome GaaSyy , è il primoa esseredal Parlamento giapponese senza averci mai messo piede. A quanto pare non ha mai lasciato la sua nuova casa negli Emirati Arabi Uniti, dove si è trasferito, per partecipare ...

Giappone, Youtuber eletto deputato espulso dal Parlamento per assenteismo Sky Tg24

