Il crollo dei ricavi petroliferi della Russia: giù del 42% (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le sanzioni occidentali contro il petrolio russo cominciano a dare i loro effetti: i ricavi delle esportazioni di greggio della Russia sono crollati del 42% a febbraio, secondo l'Agenzia Internazionale dell'energia (Aie).... Leggi su europa.today (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le sanzioni occidentali contro il petrolio russo cominciano a dare i loro effetti: idelle esportazioni di greggiosono crollati del 42% a febbraio, secondo l'Agenzia Internazionale dell'energia (Aie)....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sabrina04925854 : Salvini e Meloni al karaoke poco dopo i funerali dei migranti morti a Cutro: il sindaco Lepore sconcertato.Scusate,… - _Dadino : Dal momento che ho avuto un crollo emotivo, oggi ho indossato uno dei profumi più intensi che ho mi aiuta a darmi c… - MaurilioVitto : RT @Andrea_V_73: @MaurilioVitto Credo che l'interesse militare si stia spostando in Asia, in Ucraina sono arrivati al punto che o chiudono… - Andrea_V_73 : @MaurilioVitto Credo che l'interesse militare si stia spostando in Asia, in Ucraina sono arrivati al punto che o ch… - Banca_MPS : Ieri, dopo il recente crollo, sono saliti i rendimenti in Area #euro e #USA, soprattutto la parte a breve delle cur… -