Il corso di autodifesa per gli studenti. La scuola insegna come difendersi: “Utile saper sventare un’aggressione” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un programma di sei ore di istruzione, in corso fino a maggio, è stato avviato per fornire le basi dell'autodifesa personale a 140 studenti dell'Istituto Professionale Besta di Borgo Cavour, a Treviso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un programma di sei ore di istruzione, infino a maggio, è stato avviato per fornire le basi dell'personale a 140dell'Istituto Professionale Besta di Borgo Cavour, a Treviso. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Il corso di autodifesa per gli studenti. La scuola insegna come difendersi: “Utile saper sventare un’aggressione” - InfinitoIsacco : RT @AlekosPrete: «La miglior difesa contro squadristi, anarchici e delinquenti sono gli schiaffi educativi e non le manifestazioni». La fra… - carmen_distaso : RT @fattoquotidiano: “Schiaffi educativi, non manifestazioni”: la ricetta anti-violenza del sindaco di Quarona è il corso di autodifesa (ne… - AndreaMorini10 : @PBerizzi @repubblica Potresti partecipare anche te al corso di autodifesa almeno ci faresti risparmiare i soldi pe… - fefebaraonda : RT @PBerizzi: Il corso di autodifesa per i cittadini voluto dal sindaco-sceriffo leghista. 'Schiaffi' contro anarchici e delinquenti. Quaro… -