Il coro per strada dei tifosi dell'Eitracht: "Napoli vaff..." (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le immagini della sfilata dei tifosi dell'Eintracht che intonano il coro "Napoli, Napoli vaff..." per la strade del capoluogo partenopeo, dove si sono verificati scontri con le forze dell'ordine, con ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le immaginia sfilata dei'Eintracht che intonano il..." per la strade del capoluogo partenopeo, dove si sono verificati scontri con le forze'ordine, con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : I palchetti di oggi stanno per popolarsi dei nostri ragazzi ai quali è dedicata la prova generale di “Ernani” in sc… - forumJuventus : Per il giudice sportivo -Nessun coro razzista su Kostic -Nessun coro verso Pessotto -Ravvisato petardo lanciato su… - teatrolafenice : Stasera ci lasciamo con 'Dal sommo delle sfere' uno dei corali di 'Simon Boccanegra', che andava in scena per la pr… - LuiginoFrances3 : RT @Virna25marzo: A 'Fuori dal Coro' i documenti che inchiodano l'agenzia 'TANTI VACCINATI SENZA ANTICORPI MA AIFA DIEDE ORDINE 'IGNORIAMO… - Giannialbasic : RT @ANNACippiu: ??NASCONDEVANO L'INEFFICACIA DEL SIERO?? Lo abbiamo sempre sospettato che Palù è stato messo a capo dell'AIFA per starsene… -