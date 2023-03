“Il cancro è solo un pezzo della tua vita | non tutta la tua vita” | le importanti parole di Concita De Gregorio

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Parlare apertamente di una malattia che si è stati costretti ad affrontare inaspettatamente non è mai semplice, soprattutto perché si teme di essere giudicati e guardati con occhi diversi.Deha però trovato il coraggio di farlo e ha aperto il suo cuore a Francesca Fagnani, ospite di Belve. La giornalista, infatti, avrebbe voluto averla in studio già qualche tempo fa, ma non era stato possibile per lei accettare l’invito proprio perché alle prese con le cure. La giornalista non ha esitato a dire la sua su quanto scritto da un giornale, che aveva sottolineato la somiglianza tra il suo taglio di capelli e quello di Giorgia Meloni: “Sono stata sul punto di chiamare il direttore, perché io preferirei avere i miei capelli, ma adesso porto una parrucca. Lo dico per la prima volta qui. È stato un anno impegnativo, mi sono operata ad agosto ...

Mi rivolgo in particolare, ma non solo, ai giovani che vivono in Campania, o che abitano a Giffoni

Amivantamab rimborsato nel nostro paese, primo in Europa, in monoterapia per pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) avanzato