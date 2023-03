Il Brasile vuole Löw come prossimo ct Bild

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Joachim Löw potrebbe sedere sulla panchina del, secondo. La nazionale cinque volte campione del mondo, attualmente guidata da Ramon Menezes in via provvisoria, è ancora alla ricerca del successore di Tite che ha lasciato ildopo l’ultima Coppa del Mondo. Löw non allena da Euro 2020, dopo l’eliminazione della Germania agli ottavi contro l’Inghilterra. Aveva trascorso 15 anni alla guida della Mannschaft, con la vittoria di un mondiale nel 2014, un terzo posto nel 2010 e una finale europea nel 2008. Joachim Löw non è l’unico nome per la carica di allenatore del. Da diverse settimane si parla di Carlo Ancelotti , Zinédine Zidane, Luis Enrique e persino di Pep Guardiola, senza che nessuno finora abbia dato il proprio assenso per allenare la Seleçao. L'articolo ilNapolista.

Si tratta di Joachim Loew, che dal 2006 al 2021 si è seduto sulla panchina della Germania. Con i teutonici ha vinto il Mondiale del 2014 – ironia della sorte in Brasile – e la Confederations Cup del ...Come riporta la Bild, il tedesco si aggiunge alla lunga lista di candidati per la guida tecnica della Selecao Nome nuovo per la panchina del Brasile. Joachim Loew si è aggiunto alla lunga lista di can ...