Il Barcellona scende in campo con il logo di Rosalía (Di mercoledì 15 marzo 2023) Per la seconda volta della stagione, grazie al proprio sponsor Spotify, il Barcellona scenderà in campo con il logo di un artista sulle proprie maglie. Dopo OVO di Drake questa volta la squadra catalana ha scelto Rosalía, che sabato 18 marzo festeggerà un anno dall'uscita del suo ultimo album. È proprio il famoso logo di Motomami che apparirà al centro delle divise indossate da Lewandoski e compagni. Rosalía è stata l'artista spagnola più streammata su Spotify durante il 2022 e le sue canzoni sono risultate le più ascoltate nella città di Barcellona. Per poter accontentare tutti i fan sono state create quindi due edizioni limitate di queste maglie: la prima prodotta in 1899 unità (riprendendo l’anno di fondazione del club) che oltre al ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Per la seconda volta della stagione, grazie al proprio sponsor Spotify, ilrà incon ildi un artista sulle proprie maglie. Dopo OVO di Drake questa volta la squadra catalana ha scelto, che sabato 18 marzo festeggerà un anno dall'uscita del suo ultimo album. È proprio il famosodi Motomami che apparirà al centro delle divise indossate da Lewandoski e compagni.è stata l'artista spagnola più streammata su Spotify durante il 2022 e le sue canzoni sono risultate le più ascoltate nella città di. Per poter accontentare tutti i fan sono state create quindi due edizioni limitate di queste maglie: la prima prodotta in 1899 unità (riprendendo l’anno di fondazione del club) che oltre al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sandraveneto17 : RT @mauroerriu: @mirkonicolino Il capo #CeferinOut si è stufato dell'inefficacia di #GravinaOut e scende in campo direttamente Sbaglio o la… - mauroerriu : @mirkonicolino Il capo #CeferinOut si è stufato dell'inefficacia di #GravinaOut e scende in campo direttamente Sbag… - L9ve_s : @bergomifabio Alla fine chi scende in campo sono i giocatori la colpa dell’allenatore è imputabile fino ad una cert… - Cucciolina96251 : RT @mirkonicolino: Il #RealMadrid scende in campo costituendosi contro il #Barcellona nel caso #Negreira. Che fine farà l'alleanza per la #… - Roberta_Siro : RT @mirkonicolino: Il #RealMadrid scende in campo costituendosi contro il #Barcellona nel caso #Negreira. Che fine farà l'alleanza per la #… -