Il Barcellona presenta la nuova maglia, avrà il logo della cantante Rosalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) . Il club blaugrana ha annunciato la maglia che indosserà in occasione del Clasico, che sarà firmata dalla cantante spagnola. Barcellona maglia Rosalia Il Barcellona ha annunciato tramite il proprio sito e i propri canali social ufficiali la maglia che indosserà in occasione del ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) . Il club blaugrana ha annunciato lache indosserà in occasione del Clasico, che sarà firmata dallaspagnola.Ilha annunciato tramite il proprio sito e i propri canali social ufficiali lache indosserà in occasione del ... TAG24.

