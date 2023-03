Idrogeno - Approvate le prime 36 stazioni di rifornimento finanziate dal Pnrr | ecco dove saranno

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il ministero dei Trasporti ha pubblicato la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento pubblico per la realizzazione diper ildi. Si tratta di 36 iniziative, che potranno accedere a contributi statali per oltre 103,5 milioni di euro grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (). I progetti. Il primo progetto in graduatoria, con 88,59 punti, prevede la realizzazione da parte dell'Eni di una stazione a Mestre (Venezia) con contributi per 5,75 milioni di euro. Tra i vari proponenti figurano anche dei concessionari autostradali come la Milano Serravale, con la proposta da quasi 10 milioni di euro per le aree di servizio Carugate Est e Ovest e un'altra da quasi 5,3 milioni per Tortona (Alessandria), oppure l'Autostrada del Brennero, con diversi progetti tra ...

Il nostro Paese si prepara finalmente ad accogliere le stazioni per i veicoli alimentati da H2. Presentati 36 progetti: ecco dove ...Bandi in tante regioni italiane per finanziare progetti per produrre idrogeno verde. E si segnalano diverse iniziative, specie nel Centro e Sud Italia.