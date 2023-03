Idillio finito: Elisabetta Canalis e Brian Perri divorziano (Di mercoledì 15 marzo 2023) La notizia è stata diffusa da TgCom24 , secondo il quale sarebbero emersi i documenti di separazione già depositati da Elisabetta Canalis e Brian Perri. In un momento così difficile per entrambi, è ... Leggi su libero (Di mercoledì 15 marzo 2023) La notizia è stata diffusa da TgCom24 , secondo il quale sarebbero emersi i documenti di separazione già depositati da. In un momento così difficile per entrambi, è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jungle1970 : @DeShindig È finito l'idillio??? - Behpazienza : È finito l'idillio dei risveglio. - umbertosecondo : @Agenzia_Ansa Finito anche l' idillio di Sigfrido con la Cina ,dopo quello con la Russia,contenti loro... Torne… - Betscannerit : #Balotelli non trova pace: situazione critica al #Sion La squadra è ultima in classifica e un tifoso, non la pren… - deadsergilucia : Dopo l'arresto,alla televisione italiana'Apologize'era,dopo è finito ogni'idillio',sono finita in coma.Lui nè sò ch… -