Idi di Marzo | quella frase non fu mai detta La curiosità che in pochi conoscono

Le idi di Marzo sono una data importantissima dell'antico calendario romano, che coincide con l'uccisione di Giulio Cesare avvenuta il 15 Marzo del 44 a.C.: sapevate però che la famosa frase "Tu quoque, Brute, fili mi" non fu mai pronunciata? LEGGI ANCHE: — Pantheon la strana luce: uno spettacolo astronomico unico, ecco quando ammirarlo Idi di Marzo e assassinio di Giulio Cesare: la celebre frase "Tu quoque, Brute, fili mi!" in realtà non fu mai detta. Foto: ShutterstockIdi di Marzo: la frase "Tu quoque, Brute, fili mi" non fu mai pronunciata Andiamo con ordine. Alle Idi di Marzo del 44 avanti Cristo, Giulio Cesare morì sotto i colpi di ventitré pugnalate e, si narra, riconoscendo tra i suoi assassini il volto di Marco Giunio ...

