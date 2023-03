Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pace_e_biscotti : ed eccoci live con le idi di marzo, pronta a passare la giornata a mettere like ai soliti meme - _rick_crazy : Cari senatori del Twitter, oggi sono le Idi di marzo, chi si fa fuori oggi? - StaserasolounTG : RT @AccaddeOggi: 15/03/44AC - Congiurati uccidono Giulio Cesare con 23 coltellate: è il giorno delle Idi di marzo - #accaddeoggi https://t.… - sasagerry72 : @dodena66 Gl’idi di marzo e in mezzo il tuo caffè,tanta roba…?? - Maria15112786 : Le idi di marzo. -

Il ritrovamento di una tavola di marmo ha riaperto il dibattito sulla morte, e gli storici ancora oggi si chiedono: quale fu il vero movente dei cospiratori- Ledi: Giulio Cesare viene assassinato da un gruppo di senatori romani capeggiati da Marco Giunio Bruto e Gaio Cassio Longino. Nel 42 a. C., appena due anni dopo il suo assassinio, il ...Ora sia quasi alledie credo che sia giunta l'ora per fissare un incontro. Mi auguro anche che adesso, chi ha incarichi in Regione, si dia da fare per l'ospedale nell'interesse dei ...

Idi di marzo, la storia dell’assassinio di Giulio Cesare LA NAZIONE

Giulio Cesare, l'aristocratico che non poteva lasciare com'era ciò che trovava, che aveva l'urgenza di spingersi oltre, per essere il primo, per essere il solo, morì il 15 marzo del 44 a.C, il giorno ...Le previsioni dettagliate per i prossimi giorni del meteorologo Paolo Bellantone. La mattinata di domani sarà all'insegna della variabilità poi nel pomeriggio sullo Jonio arrivano piogge e rovesci, an ...