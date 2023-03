Idi di Marzo | la rievocazione a Roma dell’assassinio di Giulio Cesare

Leggi su funweek

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il 15è una data significativa per la città di, soprattutto per la ricorrenza delle Idi die lastoricadi, che ha avuto luogo proprio in questa data nel lontano 44 a.C. LEGGI ANCHE :– Idi di: quella frase non fu mai detta. La curiosità che in pochi conoscono: lastorica delle Idi didiAnche quest’anno, la celebrazione è stata come da tradizione organizzata dal Gruppo Storicono nell’area archeologica di Largo di Torre Argentina, nel pomeriggio del 15. L’associazione culturale ...