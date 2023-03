Ibrahimovic torna in nazionale dopo l’infortunio (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il c.t. della nazionale svedese Janne Andersson ha convocato Zlatan Ibrahimovic per le sfide contro Belgio e Azerbaigian del 24 e 27 marzo, valide per le qualificazioni a Euro 2024. Ibrahimovic torna in nazionale dopo un anno. La sua ultima presenza risale al 29 marzo 2022 contro la Polonia. L’allenatore aveva già lasciato intendere alla stampa un possibile ritorno in nazionale del giocatore del Milan nei giorni scorsi: «Anche se non può giocare titolare, potrebbe dare molto in termini di personalità e di leadership». dopo la convocazione ha ribadito il concetto: «Siamo stati sempre in contatto anche durante il suo infortunio. Ora sta bene e può dare il proprio contributo in campo. Anche a livello di personalità ed esperienza aggiunge molto alla ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il c.t. dellasvedese Janne Andersson ha convocato Zlatanper le sfide contro Belgio e Azerbaigian del 24 e 27 marzo, valide per le qualificazioni a Euro 2024.inun anno. La sua ultima presenza risale al 29 marzo 2022 contro la Polonia. L’allenatore aveva già lasciato intendere alla stampa un possibile ritorno indel giocatore del Milan nei giorni scorsi: «Anche se non può giocare titolare, potrebbe dare molto in termini di personalità e di leadership».la convocazione ha ribadito il concetto: «Siamo stati sempre in contatto anche durante il suo infortunio. Ora sta bene e può dare il proprio contributo in campo. Anche a livello di personalità ed esperienza aggiunge molto alla ...

