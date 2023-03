Ibrahimovic dal 1? contro l’Udinese? Ecco a quando risale la sua ultima da titolare (Di mercoledì 15 marzo 2023) Zlatan Ibrahimovic potrebbe giocare titolare in Udinese-Milan: Ecco a quando risale la sua ultima partita giocata dal primo minuto Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 15 marzo 2023) Zlatanpotrebbe giocarein Udinese-Milan:la suapartita giocata dal primo minuto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Ibrahimovic dal 1' contro l’Udinese? Ecco a quando risale la sua ultima da titolare - infoitsport : Ibrahimovic torna in Nazionale a 41 anni. Il ct svedese: 'Sarà utile anche fuori dal campo' - SportRepubblica : Ibrahimovic torna in Nazionale a 41 anni. Il ct svedese: 'Sarà utile anche fuori dal campo' - SportRepubblica : Ibrahimovic torna in Nazionale a 41 anni. Il ct svedese: 'Sarà utile anche fuori dal campo' [aggiornamento delle 13… - sportli26181512 : Milan, Ibrahimovic torna in nazionale a 41 anni: Zlatan Ibrahimovic torna in nazionale. A 41 anni - saranno 42 a ot… -