I Volti della Pasqua (Di mercoledì 15 marzo 2023) : sguardi profondi, occhi che parlano, il silenzio di un'espressione immortalata su tela che comunica più di molte parole. Daniela Volpi, pittrice bergamasca, racconta il percorso che inizia con la quaresima e culmina nella domenica di Pasqua attraverso l'esposizione di cinque dei suoi dipinti, rappresentanti la profonda suggestione del periodo. A partire dal Mercoledì delle Ceneri una tela, appoggiata sull'altare, continua sulla superfice sacra avendo come prolungamento ideale uno specchio nel quale si riflettono, insieme, il grande Crocifisso antico posto in modo solenne sul presbiterio e il viso del visitatore che si affaccia curioso per guardare. È il primo passo di un percorso che vedrà il 9 aprile 2023 l'esposizione di altre quattro opere che annunciano negli occhi stupiti una primavera di vita nuova, soprattutto interiore.Pennellate sovrapposte, che danzano e si ...

