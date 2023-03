I video di Napoli devastata dai tifosi dell'Eintracht Francoforte (Di mercoledì 15 marzo 2023) Napoli oggi è stata travolta dagli scontri tra i tifosi partenopei e quelli dell'Eintracht Francoforte, arrivati ieri nel capoluogo campano per una partita degli ottavi di finale di Champions League. Secondo le prime ricostruzioni, i tifosi del Napoli avrebbero teso un agguato con lanci di bottiglie e petardi a quelli dell’Eintracht, aggredendo il corteo con cui i quasi 600 tedeschi stavano attraversando le strade della città. Da lì sono cominciati i disordini e gli scontri a opera dei tifosi arrivati da Francoforte, a cui si sono uniti i tifosi dell’Atalanta, che ha una forte rivalità con il Napoli, probabilmente arrivati in città per ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 marzo 2023)oggi è stata travolta dagli scontri tra ipartenopei e quelli, arrivati ieri nel capoluogo campano per una partita degli ottavi di finale di Champions League. Secondo le prime ricostruzioni, idelavrebbero teso un agguato con lanci di bottiglie e petardi a quelli, aggredendo il corteo con cui i quasi 600 tedeschi stavano attraversando le stradea città. Da lì sono cominciati i disordini e gli scontri a opera deiarrivati da, a cui si sono uniti i’Atalanta, che ha una forte rivalità con il, probabilmente arrivati in città per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvdellosport : ?????????????? ?? ???????????????????? ?? ???????????????? Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli. Gli ultras tedeschi s… - myrtamerlino : Auto incendiate in centro, polizia in assetto antisommossa, lancio di oggetti, petardi e tafferugli. 600 tifosi ted… - MCriscitiello : Piazza del Gesù devastata. Live Napoli SPORTITALIA @tvdellosport ???? @BILD #bestie - sarasar23985949 : RT @lg_marangon: Forze dell'ordine in fuga in una Napoli incendiata. #Meloni_purtroppoINADEGUATA se la ride. - escoiooescitu : Sono incazzata nera, Otello doveva restare a Napoli. #upas -