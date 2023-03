I vantaggi dell’acquisto di un iPhone ricondizionato

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Stai pensando di cambiare smartphone ma vorresti evitare di spendere troppo? Vuoi rimanere aggiornato con le ultime tecnologie ma vuoi anche avere un impatto minore sull’ambiente? Gliricondizionati sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni; questi dispositivi vengono riparati, rigenerati e testati per garantire che siano come nuovi prima di essere rimessi in vendita e può essere un’ottima scelta per coloro che vogliono risparmiare denaro senza compromettere la qualità. Cosa significa “”? L’è un dispositivo che è stato riparato e rimesso in vendita; questi telefoni sono stati restituiti per una serie di motivi, come difetti di fabbricazione o semplicemente usura. L’azienda specializzata che li ritira si occupa di ripararli e poi rivenderli, solitamente a un prezzo ...