I possibili impatti della crisi del drone nelle relazioni Usa-Russia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Si fa sempre più alta la tensione tra Stati Uniti e Russia. La crisi del drone verificatasi ieri sulle acque internazionali del Mar Nero ha prodotto significativi attriti diplomatici. L’ambasciatrice statunitense a Mosca, Lynne Tracy, ha inoltrato un “messaggio forte” al ministero degli Esteri russo, mentre il Dipartimento di Stato americano ha convocato l’ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov. “Senza entrare troppo nei dettagli, quello che posso dire è che abbiamo adottato misure per proteggere le nostre azioni rispetto a quel particolare drone, quel particolare aereo. Ed è proprietà degli Stati Uniti. Ovviamente non vogliamo vedere nessuno metterci le mani sopra al di là di noi”, ha dichiarato il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, il quale ha rispedito al mittente la ... Leggi su panorama (Di mercoledì 15 marzo 2023) Si fa sempre più alta la tensione tra Stati Uniti e. Ladelverificatasi ieri sulle acque internazionali del Mar Nero ha prodotto significativi attriti diplomatici. L’ambasciatrice statunitense a Mosca, Lynne Tracy, ha inoltrato un “messaggio forte” al ministero degli Esteri russo, mentre il Dipartimento di Stato americano ha convocato l’ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov. “Senza entrare troppo nei dettagli, quello che posso dire è che abbiamo adottato misure per proteggere le nostre azioni rispetto a quel particolare, quel particolare aereo. Ed è proprietà degli Stati Uniti. Ovviamente non vogliamo vedere nessuno metterci le mani sopra al di là di noi”, ha dichiarato il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, il quale ha rispedito al mittente la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mikirogo : RT @cnr_irsa: Nell’ambito degli eventi per i 100 anni del @CNR, il GdL Seminari IRSA organizza il workshop “Microplastiche in ambiente d'ac… - MEG_Verbania : RT @cnr_irsa: Nell’ambito degli eventi per i 100 anni del @CNR, il GdL Seminari IRSA organizza il workshop “Microplastiche in ambiente d'ac… - me_la_ester : RT @cnr_irsa: Nell’ambito degli eventi per i 100 anni del @CNR, il GdL Seminari IRSA organizza il workshop “Microplastiche in ambiente d'ac… - CNRDTA : RT @cnr_irsa: Nell’ambito degli eventi per i 100 anni del @CNR, il GdL Seminari IRSA organizza il workshop “Microplastiche in ambiente d'ac… - cnr_irsa : Nell’ambito degli eventi per i 100 anni del @CNR, il GdL Seminari IRSA organizza il workshop “Microplastiche in amb… -