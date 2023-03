I Nas nelle mense scolastiche. Una su tre è irregolare

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Alimenti mal conservati o scaduti, cucine in precarie condizioni igieniche, personale. I Carabinieri del Comando per la tutela della salute, d'intesa con il ministero della Salute, nell'...

I militari hanno contestato violazioni nella gestione degli alimenti econdizioni d'igiene nei locali di preparazione dei pasti, nella mancata rispondenza in qualità e quantità ai requisiti ...... accertando 482 violazioni penali e amministrative, con sanzioni pecuniarie per 240 mila euro, contestate a causa di violazioni nella gestione degli alimenti econdizioni igieniche nei locali ...Controllimense scolastiche: sequestri e attività sospese anche a Napoli L'esecuzione delle ... In un episodio, ad esempio, idi Potenza ha scoperto un servizio igienico adibito a deposito di ...

Controlli dei Nas nelle mense scolastiche: irregolare una su tre, chiuse 9 cucine | Sequestrati 700 chili di cibo TGCOM

Durante un controllo a Brindisi, sono stati scoperti prodotti alimentari conservati in maniera non conforme e oltre il termine minimo di conservazione ...Controlli dei Nas (Nuclei Antisofisticazione e Sanità) nelle mense scolastiche di tutta Italia. Il risultato è allarmante: un terzo sono risultate irregolari, chiuse 9 cucine. Nel mirino l'igiene ...