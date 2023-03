I Nas nelle mense scolastiche, irregolare 1 su 3. A Catania capelli nella pasta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Prodotti congelati al posto di quelli freschi, 'finto' parmigiano dop, un bagno della palestra trasformato in deposito stoviglie ed utensili da cucina in una scuola di Potenza , persino una 'pasta e ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 15 marzo 2023) Prodotti congelati al posto di quelli freschi, 'finto' parmigiano dop, un bagno della palestra trasformato in deposito stoviglie ed utensili da cucina in una scuola di Potenza , persino una 'e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Controlli dei Nas nelle mense scolastiche, una sanzione - infoitinterno : I Nas nelle mense scolastiche, irregolare 1 su 3 - infoitinterno : Controlli del Nas nelle mense scolastiche: una denuncia in Sardegna - infoitinterno : Scuola, controlli del Nas nelle mense in tutta Italia - StraNotizie : Scuola, controlli Nas nelle mense in tutta Italia: una su tre irregolare -