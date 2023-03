I falli più duri di Cristian Romero (Di mercoledì 15 marzo 2023) Quando Cristian Romero arriva all’Atalanta nell’estate del 2020 l’Eco di Bergamo titola “Atalanta, ecco Romero. Famoso per i falli, ma c’è tanto altro”. Che ci sia anche tanto altro è diventato ancora più evidente oggi, dopo che Romero si è meritato la chiamata in Premier League dal Tottenham e ha vinto la Coppa del Mondo con l’Argentina. Romero è un difensore moderno, abile nell’anticipo, atleticamente debordante, ma – ecco – a noi interessa quello per cui dicono sia famoso: i falli. Esiste tutta una letteratura di difensori violenti e si può dire che è qualcosa insito nel ruolo, che non dobbiamo per forza demonizzare. Fare fallo, anche in maniera dura, è a suo modo un’arte e i migliori al mondo l’hanno fatta loro con astuzia e intelligenza, una necessità non solo ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Quandoarriva all’Atalanta nell’estate del 2020 l’Eco di Bergamo titola “Atalanta, ecco. Famoso per i, ma c’è tanto altro”. Che ci sia anche tanto altro è diventato ancora più evidente oggi, dopo chesi è meritato la chiamata in Premier League dal Tottenham e ha vinto la Coppa del Mondo con l’Argentina.è un difensore moderno, abile nell’anticipo, atleticamente debordante, ma – ecco – a noi interessa quello per cui dicono sia famoso: i. Esiste tutta una letteratura di difensori violenti e si può dire che è qualcosa insito nel ruolo, che non dobbiamo per forza demonizzare. Fare fallo, anche in maniera dura, è a suo modo un’arte e i migliori al mondo l’hanno fatta loro con astuzia e intelligenza, una necessità non solo ...

