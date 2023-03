I burocrati hanno deciso: le vostre case non vanno più bene (Di mercoledì 15 marzo 2023) Regala a un comunista il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale: puoi trovarlo in libreria o sulle piattaforme digitali. 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:23 Casa green, arriva la mazzata dei geni dell’Ue alle nostre abitazioni. La fake news dei giornali sul 40% della produzione della co2 fatta dalle case residenziali, basterebbe leggere Davide Tabarelli. 05:45 L’intervista di Roberto Saviano alla Stampa che dice che la presenza di Giorgia Meloni a Cutro è stata una farsa. Non avevamo dubbi! 07:07 Esteri, lo scontro nei cieli tra il jet russo e il drone americano… 07:52 Coppie gay, è la Cassazione che ha deciso che a Milano non si possono registrare i figli, non la Meloni. Ma andatelo a spiegare a Beppe Sala. 13:33 Caso Anastasio, quello che cita Mussolini in una mail al cda e poi si dimette. 15:26 Magnaschi su Italia oggi racconta la sua routine ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 15 marzo 2023) Regala a un comunista il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale: puoi trovarlo in libreria o sulle piattaforme digitali. 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:23 Casa green, arriva la mazzata dei geni dell’Ue alle nostre abitazioni. La fake news dei giornali sul 40% della produzione della co2 fatta dalleresidenziali, basterebbe leggere Davide Tabarelli. 05:45 L’intervista di Roberto Saviano alla Stampa che dice che la presenza di Giorgia Meloni a Cutro è stata una farsa. Non avevamo dubbi! 07:07 Esteri, lo scontro nei cieli tra il jet russo e il drone americano… 07:52 Coppie gay, è la Cassazione che hache a Milano non si possono registrare i figli, non la Meloni. Ma andatelo a spiegare a Beppe Sala. 13:33 Caso Anastasio, quello che cita Mussolini in una mail al cda e poi si dimette. 15:26 Magnaschi su Italia oggi racconta la sua routine ...

