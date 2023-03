(Di mercoledì 15 marzo 2023), la holding controllata dalla famiglia, cambiae diventa. L’annuncio l’ha fatto Alessandro, presidente di Edizione, nel corso dell’evento New Journey dedicato alla società. «Voglio sottolineare che non si tratta di un vestito nuovo su un corpo vecchio, ma di sancire un progetto studiato per più di un anno», un progetto L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Governance #Notizie I Benetton cambiano nome ad Atlantia: si chiamerà Mundys: Atlantia, la holding controllata dal… - CalcioFinanza : I #Benetton cambiano nome ad #Atlantia: ecco come si chiamerà la holding - Fond_Benetton : ?? 8 marzo, ore 20.30 Rassegna cinematografica “Paesaggi che cambiano” “L’invasione degli ultracorpi” di Don Siegel… -

...al Lanfranchi nell'ultimo precedente contro Edimburgo - Amarcord Fotovideo] LE ZEBREOTTO ... squalificato per tre settimane a seguito del cartellino rosso contro ilRugby, e dei nuovi ...Nel 1992 passa alla, vincendo proprio in Belgio il primo Gran Premio nella massima ... Le cosenel 1997, ma ancora una volta Schumacher si trova a scontrarsi con le Williams e stavolta ...Il giorno della vigilia di Natale e il 31 dicembre vedranno laaffrontare due volte le ... In mischia sialcuni interpreti in prima linea: i piloni saranno a sinistra Cherif Traore e a ...