I 65 anni di Sharon Stone con “esattamente ciò che desiderava” | “nuove labbra” comprese

Sharon Stone ha spento 65 candeline e ha festeggiato postando una ironica foto di sé sul suo profilo Instagram, mostrando le sue "nuove labbra". La diva di Hollywood ha postato due foto in cui si mostra al naturale, con gli occhiali da vista, i capelli biondi voluminosi in disordine e un pigiama a pois. Un look che di certo non ha stupito nessuno, considerato che Stone non ha mai esitato a mostrarsi al naturale, vivendo serenamente il suo aspetto e la sua età. Il dettaglio che ha sorpreso i suoi fan, però, sono state le vistose labbra rosse e gonfie dell'attrice, a prima vista quel che sembrerebbe il risultato di un intervento chirurgico. "L'ho fatto. Finalmente. Per il mio compleanno sono andata a Hollywood. A volte ottieni esattamente quello che desideri", scrive ...

