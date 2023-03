Hugo Chavez ha tentato più strade per entrare nella storia. Alla fine ci è riuscito (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il 5 marzo scorso sono passati cinque anni dAlla scomparsa terrena del Comandante Hugo Chavez, un grande rivoluzionario che ha lasciato un’impronta nella storia del Venezuela, dell’America Latina e del mondo. Dotato di profondo pensiero strategico e vivace duttilità tattica, Chavez ha tentato più di una strada per entrare nella storia e Alla fine ci è riuscito. Dapprima colla lotta armata e l’insurrezione popolare che vedeva una combinazione tra la mobilitazione popolare e il pronunciamento di reparti delle Forze armate. Poi, fallito questo tentativo, grazie al quale aveva tuttavia acquisito un’enorme popolarità nel popolo venezolano, presentandosi alle elezioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il 5 marzo scorso sono passati cinque anni dscomparsa terrena del Comandante, un grande rivoluzionario che ha lasciato un’improntadel Venezuela, dell’America Latina e del mondo. Dotato di profondo pensiero strategico e vivace duttilità tattica,hapiù di una strada perci è. Dapprima colla lotta armata e l’insurrezione popolare che vedeva una combinazione tra la mobilitazione popolare e il pronunciamento di reparti delle Forze armate. Poi, fallito questo tentativo, grazie al quale aveva tuttavia acquisito un’enorme popolarità nel popolo venezolano, presentandosi alle elezioni ...

