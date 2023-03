Hogwarts Legacy: i giocatori scoprono un attore di Harry Potter nel videogame (Di mercoledì 15 marzo 2023) I giocatori più attenti di Hogwarts Legacy non si sono lasciati scappare la presenza di un attore che ha lavorato anche nei film di Harry Potter. Avete notato che all'interno di Hogwarts Legacy è presente un attore che ha lavorato anche ai film di Harry Potter? Uno dei tratti più affascinanti di questo videogioco risiede proprio nella perizia attraverso cui il mondo è stato costruito, sia in funzione della saga cinematografica che di quella letteraria. Alcuni giocatori più attenti e fissati con la serie si sono resi conto che una voce, in particolare, era molto più familiare delle altre... non a caso. Molti appassionati, esplorando gli anfratti di Hogwarts ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ipiù attenti dinon si sono lasciati scappare la presenza di unche ha lavorato anche nei film di. Avete notato che all'interno diè presente unche ha lavorato anche ai film di? Uno dei tratti più affascinanti di questo videogioco risiede proprio nella perizia attraverso cui il mondo è stato costruito, sia in funzione della saga cinematografica che di quella letteraria. Alcunipiù attenti e fissati con la serie si sono resi conto che una voce, in particolare, era molto più familiare delle altre... non a caso. Molti appassionati, esplorando gli anfratti di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OllyPolly19 : Sto diventando Hogwarts Legacy dipendente ormai da 2 mesi?? Averlo avuto in anticipo prima che uscisse in vendita mi… - infoitscienza : Offerte Amazon: Hogwarts Legacy per PS5 e Xbox Series X in sconto, vediamo i prezzi - poopoploop : Mentre finivo l'ultima missione della storia di Hogwarts Legacy (tra l'altro sto ancora piangendo) ha provato a chi… - TheLoneGamer11 : IMPARIAMO A VOLARE CON LA SCOPA MAGICA E SCONFIGGIAMO I COMPAGNI NELLE GARE | Hogwarts Legacy ep.06 - isatbytheriver : RT @revivefromashes: io sono capace di finire hogwarts legacy con tutti e quattro i personaggi da quanto mi piace -