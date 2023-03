Hockey ghiaccio, Alps League 2023: Cortina allunga, Renon pareggia la serie. Eliminate Vipiteno e Unterland (Di mercoledì 15 marzo 2023) Cortina allunga su Lustenau, Renon pareggia la serie con Kitzbuhel, mentre Unterland e Vipiteno lasciano la competizione. Questo il responso del martedì di Alps League 2023, Campionato di Hockey su ghiaccio arrivato alla delicatissima fase dei play-off, precisamente ai quarti di finale. Buona prova di personalità per i veneti, abili a siglare la vittoria con 6-1 in gara-4 registrando due reti per ciascun periodo, rispettivamente con Traversa (7:36) e Cuglietta (17:51) nel primo tempo, con Saha (9:32) e Lecedelli (11:20) nel secondo e con una doppietta di Alvera (1:55, 16:10) nel terzo. Molto bene anche Renon che, all’extra time, ha superato Kitzbuhel trovando ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023)su Lustenau,lacon Kitzbuhel, mentrelasciano la competizione. Questo il responso del martedì di, Campionato disuarrivato alla delicatissima fase dei play-off, precisamente ai quarti di finale. Buona prova di personalità per i veneti, abili a siglare la vittoria con 6-1 in gara-4 registrando due reti per ciascun periodo, rispettivamente con Traversa (7:36) e Cuglietta (17:51) nel primo tempo, con Saha (9:32) e Lecedelli (11:20) nel secondo e con una doppietta di Alvera (1:55, 16:10) nel terzo. Molto bene ancheche, all’extra time, ha superato Kitzbuhel trovando ...

