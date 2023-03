“Ho paura di uscire perché fuori…”. Choc al GF Vip, lei costretta a confessare cosa succede (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mancano davvero pochi giorni all’attesissima Finale del GF Vip 7 e gli animi all’interno dell’appartamento di Cinecittà si fanno a tratti più sereni come anche più tesi. Sono quasi sei mesi che Giaele De Donà non vede il marito Bradford Beck e viene attaccata spesso in puntata. Inoltre è al televoto. Ieri lacrime e crisi. Fortunatamente al suo fianco ci sono stati gli amici più cari. Prima Luca Onestini l’ha ascoltata a lungo in giardino, dandole consigli importanti. Dopo anche le amiche spartane Oriana Marzoli e Micol Incorvaia si sono prodigate per farla rasserenare. Troverà Bradford Beck una volta uscita dal GF Vip 7? Lei ha paura. GF Vip, la paura di Giaele fuori dalla casa “Il fatto che non sia mai venuto è strano ma sicuramente non significa che sia negativo, solo che io vivo il rapporto con un’altra persona in modo diverso e poi ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mancano davvero pochi giorni all’attesissima Finale del GF Vip 7 e gli animi all’interno dell’appartamento di Cinecittà si fanno a tratti più sereni come anche più tesi. Sono quasi sei mesi che Giaele De Donà non vede il marito Bradford Beck e viene attaccata spesso in puntata. Inoltre è al televoto. Ieri lacrime e crisi. Fortunatamente al suo fianco ci sono stati gli amici più cari. Prima Luca Onestini l’ha ascoltata a lungo in giardino, dandole consigli importanti. Dopo anche le amiche spartane Oriana Marzoli e Micol Incorvaia si sono prodigate per farla rasserenare. Troverà Bradford Beck una volta uscita dal GF Vip 7? Lei ha. GF Vip, ladi Giaele fuori dalla casa “Il fatto che non sia mai venuto è strano ma sicuramente non significa che sia negativo, solo che io vivo il rapporto con un’altra persona in modo diverso e poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ggloriasparkles : sto andando dalla parrucchiera e ho paura di uscire così: - ilpiccologiulio : RT @giorgia89674987: A noi fanno le multe per divieto di sosta e questi fanno quel che gli pare nelle nostre città? Spacciano,rubano,violen… - JeanDanton3 : RT @giorgia89674987: A noi fanno le multe per divieto di sosta e questi fanno quel che gli pare nelle nostre città? Spacciano,rubano,violen… - Salvato94501533 : @InesGiochi Paura di uscire? - ChiaraMaschero5 : RT @mirialiguigli: Leggo di Disonesto che dopo mesi di fango anche in puntata, ieri ha interagito non Niky. Si sta cagando sotto perché pe… -