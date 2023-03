Highlights e gol Napoli-Eintracht Francoforte 3-0 | Champions League 2022 2023 VIDEO

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Ilcon glie i gol di3-0, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di. Al Maradona trionfo azzurro e quarti di finale conquistati per la prima volta nella storia dei partenopei: doppietta di Osimhen a cavallo tra primo e secondo tempo, poi il rigore di Zielinski. E così è festa grande nel capoluogo campano, nella speranza però che non si registrino incidenti coi facinorosi tifosi tedeschi. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Allo Stadium quest'anno sono sfortunati con le telecamere, anche quelle del VAR.Non ho visto #JuveSamp ma dagli hig… - NewsTuttoC : Pordenone-Piacenza 2-1, gol e highlights della partita - NewsTuttoC : Turris-Gelbison 1-0: gol e highlights della partita - DiMarzio : #SerieC I Cade il #Pescara di #Zeman. #Turris e #Picerno, vittorie casalinghe ???? - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Champions League, alle 21 Napoli-Eintracht. Azzurri a caccia dei quarti -

L'altra partita della serata è Real Madrid - Liverpool ( GLIDI CHAMPIONS LEAGUE ). Ieri l'Inter ha ottenuto l'accesso ai quarti andandosi ad aggiungere al Milan tra le migliori 8 squadre ...Per passare il turno i capitolini devono vincere la gara con almeno duedi scarso, nel caso in ... Dopo il fischio finale glidella gara e l'evento integrale saranno a disposizione per la ...Glie idi Messina - Pescara , match valevole per la trentaduesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023 , in cui i padroni di casa si sono imposti sulla formazione ...

Manchester City-Lipsia 7-0: gol e highlights Gazzetta

HIGHLIGHTS GIUGLIANO-AVELLINO – Secondo successo consecutivo ... Neanche il tempo di festeggiare che i gialloblù si fanno di nuovo sotto con Lucas Felippe che sigla il gol del pari dal dischetto. Si ...Venerdì 17 marzo alle ore 18.30 si disputerà Sassuolo-Spezia, andiamo a vedere precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse e tutto ciò che c’è da sapere sulla gara valida per la giornata numer ...